Endonezya'da maç sırasında üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti!
Endonezya'nın Bandung şehrinde oynanan futbol maçı sırasında üzerine yıldırım düşen 34 yaşındaki futbolcu Septian Raharaja hayatını kaybetti
34 yaşındaki Septian Raharaja, Endonezya'nın Bandung şehrindeki Siliwangi Stadı'nda oynanan futbol maçı sırasında üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bandung Emniyet Müdürü Budi Sartono, yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre olay, Bandung City ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında yaşandı.
Sartono, "Hava güzeldi, Raharaja aniden yere düştü" ifadelerini kullandı.
"ANİDEN YERE DÜŞTÜ"
Yıldırım düşen Raharaja'nın hemen yere düştüğü ve ayağa kalkamadığı görülüyor.
Maçın ikinci yarısında başlangıçta sıcak olan havanın, daha bulutlu hale geldiği ve birkaç kez şimşek sesinin duyulduğu ifade edildi.
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