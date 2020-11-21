Afrika ülkelerinde Fransızca olarak yayımlanan haftalık gazete Jeune Afrique'e (Genç Afrika) röportaj veren Macron, resmi dili Fransızca olan bazı Afrika ülkelerinde artan Fransa karşıtlığının nedenine dair bir soruya, "Bazı Afrikalı liderler tarafından, ama en çok da Türkiye ve Rusya gibi dış güçlerce, postkolonyal (sömürge sonrası) önyargıların körüklendiği bir strateji ile karşı karşıyayız" cevabını verdi.
"Saf olmamak lazım" diyen Macron, Fransa karşıtlığını dile getirenlerle ilgili olarak, "Fransızca medyada böyle sözler sarf eden, videolar hazırlayanların çoğu Türkiye ve Rusya tarafından yoldan çıkarılmış kişiler" dedi.
EŞİT HAKLAR VURGUSU
Söz konusu röportajda, bazı Afrika ülkelerinde artan Fransa karşıtlığının kökeninin daha eskilere dayandığını da vurgulayan Macron, Fransa ile Afrika devletleri arasında ilişkilerin on yıllarca, şirketler arası ya da liderler arası kurumsal bir boyutta olduğunu; ancak bunun eşit haklara sahip gerçek bir ortaklığa dönüştürülmesi gerektiğini ve amacının da bunu tesis etmek olduğunu ifade etti.
"Ben Fransa ile Afrika arasında bir aşk hikayesi olması gerektiğini düşünüyorum" diyen Macron, istense de istenmese de Fransa'nın, Afrika'nın bir bölümünü içinde barındırdığını dile getirdi. Afrika devletleri ile Fransa ilişkileri hakkında, "Kaderlerimiz birbiri ile iç içe geçmiş durumda" diyen Macron, tarihi gerçeklerin yadsınamayacağını belirtirken, diğer yandan "Ancak geçmişimizin esiri de olamayız. Bu korkunç olur" diye konuştu.
Macron karikatürlerle ilgili ifadelerinin Müslüman Kardeşler ve Türkiye tarafından çarpıtıldığını ve bunun Sahra Altı Afrika dahil kamuoyunun görüşünü etkilediğini ifade etti.
Fransa'da Hz. Muhammet'le ilgili yayınlanan karikatürlerden sonra Türkiye ile Fransa'nın ilişkileri gerilmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ay Kayseri'de "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" demişti.
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