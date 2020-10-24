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AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda kendisini dinleyen kalabalığı selamlamasının ardından, "Ülkemizin 2023 hedeflerinin sembolü olan bu şehrimizin 2053 vizyonumuzun da sancaktarlığını yapacağına inanıyorum" dedi. Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:

"KENDİLERİNE FAYDALARI YOK"

Türkiye bir yandan bölgesinde ve dünyada yaşanan büyük değişimin tam merkezinde mücadeleyi sürdürürken diğer yandan kalkınma hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte gelişmiş denilen devletlerin bırakın dünyayı yönetmeyi kendi vatandaşlarına bile faydası olmadığını gördük. Sömürülen bölgelerin yıldızlarının hızla parladığını görüyoruz. Türkiye bu hercümerç içinde hak ettiği yerini alıyor. Kendimizi bulmamızın sebebi tamahkarlığımız değil asırlardır gasp edilen hakkımıza sahip çıkmamızdır. Bizim kimsenin toprağında, kaynaklarında gözümüz yok. Sadece kendimizin ve kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz.

"TERÖR DEVLETİNE İZİN VERMEYİZ"

Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerini görüyoruz. Bakıyorsunuz orada bir terör devleti kurma gayreti var. Açıkça söylüyorum. Türkiye sınırlarının dibinde böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa yapacak ve o terör bataklığını kurutacağız. Bu konunun müttefiklikle, diğer alanlarda işbirliği ile ilgisi yok. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve Rum kesiminin şımarıklıklarına teslim olmak yerine haklının yanında bulunmak gerekiyor. Karşımızdakiler hakka ve hukuka göre hareket edene kadar kendi planlarımızı hayata geçirmekte kararlıyız.

"ZİHİNSEL TEDAVİ İHTİYACI VAR"

Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Seçimlerde akıbetini göreceğiz. Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendisine bir şey kazandırsın. Bizim ilkeli tavırlarımız bundan sonra da aynen devam edecektir.

"AZERBAYCAN'A DESTEĞE DEVAM"

Azerbaycan'daki felaketlerin arkasında bunlar var. Bu işgallerin arkasında bunlar var. Minsk üçlüsü içinde yer alıyorsun bugüne kadar ne yaptınız? İşgalden Azeri topraklarını kurtardınız mı? Ermenilere gönderdiğiniz silahlarla barış tesis edeceğinizi sanıyorsunuz. Türkiye dürüst olarak kardeşlerinin yanında yer almaya devam edecektir. Ermenilerin saldırısı ile başlayan çatışmalar, Azerilerin işgal altındaki toprakları kurtarma mücadelesine dönüşmüştür. Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

"BUNUN ADI İSLAM DÜŞMANLIĞI"

Almanya'da bir camiye saygısız bir şekilde yapılan baskının bir izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Bunlarda özgürlük diye bir şey yok. Güya özgürlüğün kalesi Fransa'da peygamber efendimize hakaret eden karikatürlerin binalara yansıtılması en hafif tabirle bayağılıktır. Bunun adı özgürlük değil, İslam düşmanlığıdır. Aynı zamanda Türk düşmanlığıdır. Batılı için Müslüman Türk'tür. Aynı şekilde Türk Müslüman'dır. Avrupa'daki 6 milyonu aşkın vatandaşımızın ve Müslüman toplumun tamamının huzur içinde yaşaması için elimizden gelen gayreti göstermekte kararlıyız.