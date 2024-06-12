Fransa erken seçime gidiyor: Macron istifa edecek mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı almasının ardından 30 Haziran-7 Temmuz'da düzenleneceğini duyurduğu erken genel seçimde "sonuç ne olursa olsun" istifa etmeyeceğini söyledi.

Macron, Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta erken genel seçim kararına neden gerek duyduğunu açıklamaya çalıştı.

"ANAYASAYI YAZAN RN DEĞİL"

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin genel seçimlerde de zafer kazanması ihtimalinde istifası talep edilirse bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Macron, "Anayasayı yazan RN değil. Sonuç ne olursa olsun kurumlar bellidir ve cumhurbaşkanının yeri de bellidir. Bu, benim için soyut bir konu." ifadelerini kullandı.

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Macron, "siyasetin bir dinamik olduğunu" ve anketlerine inanmadığını söyleyerek, "Her bir seçim bölgesi için alınan sonuçlara AP seçimlerinde alınan sonuçların ışığında bakmamalıyız." dedi.

Parlamentoyu feshetme kararına ilişkin Macron, "Bu, ülkenin iyiliği için doğru karardı." diyerek, "sadece Fransa’yı düşündüğünü" savundu.