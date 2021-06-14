Macron, Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Zirvede NATO'nun değerleri ve misyonu hususlarını açıklığa kavuşturduklarını aktaran Macron, zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.
Macron, Erdoğan ile görüşmede de NATO'nun değerlerini ele aldıklarını ve bunu açıklığa kavuşturduklarını söyledi.
Macron, "Erdoğan ile Libya konusunu konuştuk. Bu konuda ateşkesi korumak, 24 Aralık'ta seçimlerin yapılması ve hükümeti bu çalışmada desteklemek, yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin geri çekilmesi üzerinde çalışmak için açık şekilde fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı.
Bunun önemli bir gelişme olduğunu aktaran Macron, "Erdoğan ile (yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin) geri çekilmesinde beraber çalışma konusunda anlaştık. Bu tamamen ikimize bağlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmemizde yurt dışından Libya topraklarına gelen yabancı paralı askerlerin ve milislerin olabildiğince hızlı şekilde burayı terk etmesi ve beraber çalışma iradesini teyit etti." iddiasında bulundu.
Bu konuda Erdoğan ile gelecek haftalarda çalışmak istediğini aktaran Macron, Erdoğan ile görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini vurguladı.
Macron, son dönemde yapılan karşılıklı sert açıklamalar nedeniyle her iki tarafın özür beklemediğini belirtti.
Görüşmede yeniden birlikte çalışma iradesinin dile getirildiğini ifade eden Macron, görüşmede İslam konusunun da ele alındığını, Erdoğan'a Fransa'nın politikasının bir dine saldırmak olmadığını, tüm dinlere saygının kendileri için önemli olduğunu söylediğini aktardı.
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