19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sörf tahtası ve kürekle yapılan, denge hakimiyetine dayanan kürek sörfü (paddle),maceraseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
AA'nın haberine göre sörfün aksine göl, nehir ve akarsularda dalga veya rüzgar olmasa dahi kolaylıkla ve profesyonellik gerektirmeden yapılabilen paddle, hemen her kesime hitap ediyor.
SPORA İLGİ SON İKİ SENEDE ARTTI
İsviçre'de yıllarca yaşadıktan sonra memleketi Düzce'ye gelen ve sporun tanıtımı için Melen Çayı, Efteni Gölü ve birçok gölette kürek sörfü yapan Düzce Kürek Sörfü Temsilcisi Abdullah Şahin, son iki yılda bu spora ilginin beklenenden fazla arttığını söyledi.
Kürek sörfünün sadece Türkiye'de değil, dünyada da hızla yayıldığına işaret eden Şahin, "Bu sporda zorluk derecesi çok düşük. Malzemenin taşınması ve kurulumu çok kolay. Kol ve karın kaslarını inanılmaz geliştiriyor. Özellikle kadınlar tarafından çok ilgi görüyor" diye konuştu.
Şahin, Düzce'nin bu spor için ideal bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Durgun suları, göller, çayları ile bu yöre spora çok uygun. Turizm çeşitliliği anlamında sadece belirli mekanların tanıtımıyla doğa turizmi geliştirilmez. Buna benzer sporları turizmin içine katarak gelişim sağlanır. Düzce, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında, yanıbaşımızda 27 milyon insan yaşıyor. Bu iki metropolde doğa ve macera sporlarıyla ilgili büyük talep var. Bu kaynakları iyi değerlendirebilirsek hem istihdam sağlar hem de maceraseverlere iyi imkanlar sunarız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!