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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Macaristan Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Türkiye Uluslar Ligi hangi grupta? - Futbol Haberleri

        A Milli Takımımız, UEFA A Ligi için Macaristan karşısında

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında yarın deplasmanda Macaristan'ın konuğu olacak. İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen Ay-yıldızlılar, rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkıyor. Montella ve öğrencileri karşılaşmadan galip gelmesi ya da beraberlikle ayrılması halinde adını ilk kez A Ligi'ne yazdıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:52
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'a konuk olacak. Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

        • 2

          AVANTAJ MİLLİ TAKIM'DA

          İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

        • 3

          Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.

        • 4

          Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

        • 5

          ORKUN KÖKÇÜ CEZALI, ARDA GÜLER DÖNÜYOR

          A Milli Futbol Takımı'nda kart cezası sona eren Arda Güler maçta görev yapabilecek. Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.

        • 6

          MERT GÜNOK, YUNUS AKGÜN, KAAN AYHAN VE MERİH DEMİRAL KADRODAN ÇIKARILDI

          A Milli Takım'da Mert Günok, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Merih Demiral sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

        • 7

          BANİYA ADAY KARDODA

          Ay-yıldızlı ekipte 4 futbolcunun aday kadrodan çıkarılmasının ardından İtalya'nın Palermo ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi. Baniya, milli takımın dün yaptığı antrenmanda da yer aldı.

        • 8

          AY-YILDIZLILAR, YAKLAŞIK 19 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

          Türkiye, Macaristan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet edebildi. Tarihi boyunca Macaristan ile deplasmanlarda 10 kez karşılaşan Türkiye, bu maçların 7’sinde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maç berabere biterken, Türkiye 2006 yılında oynanan EURO 2008 Elemeleri’nde 1-0 mağlup etmişti. Bu galibiyetin ardından deplasmanda rakibiyle 3 maç oynayan Türkiye, maçların tamamında sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 6 gol yiyen milliler, rakip ağları sadece 1 kere sarsabildi. Türkiye, yarın oynanacak karşılaşmayı kazanarak yaklaşık 19 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etmek istiyor.

        • 9

          ADAY KARDO

          A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

          Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

          Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)

          Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

          Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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