AY-YILDIZLILAR, YAKLAŞIK 19 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

Türkiye, Macaristan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet edebildi. Tarihi boyunca Macaristan ile deplasmanlarda 10 kez karşılaşan Türkiye, bu maçların 7’sinde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maç berabere biterken, Türkiye 2006 yılında oynanan EURO 2008 Elemeleri’nde 1-0 mağlup etmişti. Bu galibiyetin ardından deplasmanda rakibiyle 3 maç oynayan Türkiye, maçların tamamında sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 6 gol yiyen milliler, rakip ağları sadece 1 kere sarsabildi. Türkiye, yarın oynanacak karşılaşmayı kazanarak yaklaşık 19 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etmek istiyor.