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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Macaristan-Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Macaristan-Türkiye maçı CANLI YAYIN

        Macaristan-Türkiye maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 21:37 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:38
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        EURO 2024'e hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile özel maçta karşı karşıya geliyor.

        STAT: Puskas Arena

        HAKEM: Bartosz Frankowski (Polonya)

        SAAT: 22.45

        YAYIN: TRT Spor

        Macaristan: Gulacsi, Lang, Mocsi, Attila Szalai, Nego, Nagy, Styles, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Martin Adam.

        Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal.

        15. RANDEVU

        Macaristan ile Türkiye, tarihlerinde 15. kez karşı karşıya geliyor. İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 28 golle yanıt verdi.

        MİLLİ TAKIM'DA EKSİKLER

        A Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemiyor. Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya çağırılırken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma davet edildi. Ay-yıldızlılarda ayrıca, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan ise Ümit Milli Takım'a gönderildiği için Macaristan karşısında yok.

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        İKİ ÜLKE DE EURO 2024'TE

        Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Macaristan da EURO 2024'te mücadele edecek.

        Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.

        Macaristan ise şampiyonada A Grubu'nda yer alıyor. Macarlar, ev sahibi Almanya, İskoçya ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

        MİLLİ TAKIM'IN 623. SINAVI

        A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 623. müsabakaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 281'i özel toplam 622 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

        Milli Takım, 266'sı deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 851 gol attı, kalesinde 888 gol gördü.

        Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 622 karşılaşmanın 538'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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        HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

        Milliler, 622 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

        Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

        MONTELLA İLE 5. MAÇ

        Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde beşinci maçına Macaristan karşısında çıkıyor. Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde 3 gol gördü.

        Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

        Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti. Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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