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Kaza, 20 Mart’ta Solhan- Bingöl karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hira Ünal’a, bir otomobil geçmesi için yol verdi. Bu sırada yolun sağ şeridinden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Ünal’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ünal, refüjdeki tellerin üzerine düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ünal, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ünal’ın cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aile kabristanına defnedildi.

​Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.