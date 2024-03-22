YAPILIŞI:

Maya, sıvı yağ, ılık su ve yoğurdu, tuzu bir kasede karıştırın. Ardından üzerine unun bir kısmı ilave edin ve yoğurun. Ara ara un ilave edilerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamur olunca üzerini kapatın ve 1 saat kadar bekletip mayalandırın.

Hamur mayalanınca 8 eşit beze hazırlayın ve yuvarlanarak unlanmış tezgahta tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Isınmış bir tavada kabarcık oluşmasına izin vererek arkalı önlü üçer dakika pişirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!