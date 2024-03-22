Ramazan'da sahur sofralarınıza renk katabilecek 12 pratik tarif!
Ramazan ayında iftarın yanı sıra insanlar, sahurda tüketilebilecekleri farklı alternatifleri de merak ediyor. İşte, ''Sahurda ne pişirsem?'' diye düşünenler için tüketebilecekleri yiyecekler!
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Oruç tutmaya başlamadan önce insanlar, doyurucu bir sahur sofrası kurmak isteyebiliyor. Böyle zamanlarda menülerinde ne yapacağını düşünenler internetten pratik sahur yemeklerini araştırabiliyor. Sizin için kolay yapılabilen 12 tarifi derledik. İşte, sahurda pişirebileceğiniz alternatifler...
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1. PATATESLİ OMLET
MALZEMELER:
1 adet patates (haşlanmış)
Yarım adet kuru soğan
3 adet yumurta
Yarım çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı su
3 yemek kaşığı zeytinyağı
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YAPILIŞI:
Soğanı yarım ay şeklinde doğradıktan sonra tavaya zeytinyağını, soğanları ve tuzu koyup sotelemeye başlayın. Bu sırada yumurtaları bir kasede su ile çırpın. Haşlanmış patatesi küpler halinde doğrayın. Soğanlar renk almaya başlayınca patateslerini ekleyin. Patatesler hafif ısınınca yumurtayı ekleyip malzemeler her yere gelecek şekilde dağıtın.
Tavanın kenarlarındaki yumurtalar beyazlamaya başlayınca tavayı 180 derecede ısıtılmış fırına koyun ve üzeri kuruyana kadar on dakika pişirin. Fırınınız yoksa tavaya bir kapak kapatın ve kısık ateşte pişirmeye devam edin. Pişen omletinizi bir tabağa ters çevirip sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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2. TAVADA BAZLAMA
MALZEMELER:
1 su bardağı yoğurt
6 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
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YAPILIŞI:
Maya, sıvı yağ, ılık su ve yoğurdu, tuzu bir kasede karıştırın. Ardından üzerine unun bir kısmı ilave edin ve yoğurun. Ara ara un ilave edilerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamur olunca üzerini kapatın ve 1 saat kadar bekletip mayalandırın.
Hamur mayalanınca 8 eşit beze hazırlayın ve yuvarlanarak unlanmış tezgahta tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Isınmış bir tavada kabarcık oluşmasına izin vererek arkalı önlü üçer dakika pişirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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3. PEYNİRLİ LOKMALAR
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
1 çay bardağı beyaz peynir
8 dal maydanoz
8 dal dereotu
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı sirke
2 su bardağı un (duruma göre artırılabilir)
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YAPILIŞI:
Bir karıştırma kabının içerisinde yumurtaları çırpın. Ardından un hariç diğer malzemeleri yumurtaya ekleyip iyice karıştırın. Unu, karışıma yavaş yavaş ekleyin ve krep hamurundan biraz daha koyu olduğunda hamurunuz hazır olacak. Bu sırada bir tavaya yaklaşık bir parmak yüksekliğinde sıvı yağ koyup iyice kızdırın.
Hamurdan bir yemek kaşığı alarak kızmış yağa bırakın. Hamurların hem altını hem de üstünü kontrollü bir şekilde kızartın. Tüm hamur bitene kadar işlemi tekrar edin. Pişen peynirli lokmaları bir kağıt havlu üzerine alın ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
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4. ISPANAKLI PEYNİRLİ KREP
MALZEMELER:
2 su bardağı un
2 adet yumurta
2 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
HARCI İÇİN:
1 su bardağı beyaz peynir
Yarım kilo ıspanak
Tuz ve karabiber
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YAPILIŞI:
Derin bir kase içerisine yumurtaları kırıp çırpın ve üzerine süt ilave edip çırpma işlemine devam edin. Daha sonra ununuzu eleyin ve topaklanmamasına özen göstererek çırpın. Hazırladığınız krep malzemesini 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Bu sırada iç harcınızı hazırlayabilirsiniz.
Orta büyüklükteki bir tavada ıspanaklarınızı 2-3 dakika kavurup baharatlarını ekleyin. Pişen ıspanağınız ılıdığında peyniri de ekleyip karıştırın. Bu aşamada dolaptan krebi çıkartın ve tavaya ince bir tabaka halinde döküp arkalı önlü pişirin. Pişen kreplerin içine harçtan koyup kapatarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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5. SOĞANSIZ MENEMEN
MALZEMELER:
3 adet orta boy domates
4 adet orta boy yeşil biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 adet yumurta
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
İsteğe bağlı diğer baharatlar ve kaşar peyniri
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YAPILIŞI:
Biberlerinizi ve domateslerinizi yıkayıp olabildiğince küçük doğrayın. Daha sonra bir tava veya sahanda zeytinyağı ile tereyağını kızdırın. Kızdırılmış yağa doğradığınız yeşil biberleri ekleyin ve kavurun.
Biberler kavrulduktan sonra doğranmış veya rendelenmiş domateslerinizi ekleyin. (Rendelenmiş domates kullanımı daha sulu bir menemen yapabilir isteğinize göre tercih edebilirsiniz.)
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Tuzu ve diğer baharatları ekleyip suyu azalana kadar pişirin. Domatesler suyunu çektikten sonra yumurtaları zevkinize göre kırın. Göz yumurta istiyorsanız suyunu çekmiş karışımın üzerine yumurtaları kırıp kapağını kapatın.
Çırpılmış yumurta istiyorsanız yumurtaları bir kapta çırptıktan sonra ekleyebilirsiniz. Yumurtaları ekledikten sonra biraz bekleyip karıştırmaya devam edin. Karışan menemenin kapağını kapatıp birkaç dakika daha pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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6. YUMURTA KAPAMA
MALZEMELER:
3 adet yumurta (haşlanmış)
1 adet domates
1 adet kapya biber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
7-8 dal maydanoz
120 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı tuz
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YAPILIŞI:
Kapya biberlerinizi orta büyüklükte doğrayın. Bu sırada domateslerin kabuklarını soyup yuvarlak bir şekilde kesin. Bir tavada sıvı yağ ve tereyağını kızdırın. Kızan yağa, doğradığınız kapya biberleri ekleyip soteleyin. Daha sonra üzerine doğradığınız domateslerinizi ve maydanozları ekleyin.
Bu aşamada üzerlerine ortadan ikiye böldüğünüz haşlanmış yumurtaları ekleyin. Yumurtaların üzerine baharatını serptikten sonra kaşar rendesi ekleyin. Tavanın üzerine bir kapak kapatıp kaşarlar eriyene kadar pişirip sıcak servis edin. Afiyet olsun!
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7. PATATES RÖŞTİ
MALZEMELER:
3 adet patates (haşlanmış, rendelenmiş)
1 adet kapya biber (doğranmış)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
5 dal taze soğan (doğranmış)
100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
1 adet yeşilbiber (doğranmış)
Yarım çay kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı tuz
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YAPILIŞI:
Patateslerinizi kaynar suda dışı hafif yumuşayana kadar kaynatın. Soğuyunca rendeleyip üzerine karabiber, tuz ve pul biber ilave edip karıştırın. Ayrı bir tavada zeytinyağında biber ve taze soğanı soteleyin. Bu sırada orta boy bir tavada tereyağını eritin ve rendelenen patateslerin yarısını ekleyin.
Üzerine biber ve taze soğan karışımı ile kaşar peynirini de ekleyin. Ardından kalan rendelenmiş patatesleri koyup üstünü düzleştirin. Kısık ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirdikten sonra röştiyi ters çevirip diğer tarafını pişirin. Pişen röştinizi ocaktan alıp dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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8. PEYNİRLİ MAYDANOZLU POPOVER
MALZEMELER:
1 su bardağından iki parmak az un
2 adet yumurta
5-6 dal maydanoz
1 su bardağı beyaz peynir
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
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YAPILIŞI:
Yumurta ve sütü bir kaba alarak çırpın. Ardından un ve tuzu ekleyip karıştırın. Bu aşamada incecik kıydığınız maydanozları ilave edip dinlenmeye bırakın. Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayın ve muffin kalıbını 2 dakika kadar fırında ısıtın.
Isınan kabı çıkartıp yağlayın ve karışımdan kalıbın yarısını biraz geçecek şekilde koyun. Karışım pay edildikten sonra beyaz peynirinizi ufalayarak karışımın üzerine ekleyin. Önceden 200 derecede ısıtılmış olan fırında 10 dakika kadar pişirin ve ardından ısısı 180 dereceye düşürürek 20 dakika daha pişirin. Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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9. ÇILBIR YUMURTA
MALZEMELER:
1 litre su
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı elma sirkesi
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı karabiber
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YAPILIŞI:
Suyu derin bir tencerede kaynatın. Fokurdamaya başladığında altını kısın ve ardından sirkeyi ekleyin. Yumurtanın sarısını bozmadan bir kepçe veya bardağın içine kırın ve yavaşça sirkeli suyun için bırakın. Yumurtaların akı pişerken diğer yumurtaları da tencereye ekleyerek pişirmeye başlayın.Yumurta akları pişmiş, yumurta sarıları rafadan kıvamda olmalı, bunun için yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirebilirsiniz.
Bu sırada bir kaba yoğurdu alın, tuz ve ezilmiş sarımsakları ekleyip karıştırın. Servis tabağınızın yoğurdu yaydıktan sonra pişen yumurtaları bir kevgir yardımıyla sudan alın ve yoğurdun üzerine yerleştirin. Tereyağını tavada eritin ve üzerine pul biber, nane ve karabiberi ekleyin. Hafifçe köpürmeye başlayınca ocaktan alarak yumurtaların üzerine döküp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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10. KAYGANA
MALZEMELER:
1 su bardağı süt
3 yumurta
Yarım su bardağı ince kıyılmış maydanoz
Yarım su bardağı ince kıyılmış taze soğan
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı ince kıyılmış dereotu
Zeytinyağı
Damak tadınıza göre tuz
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YAPILIŞI:
Öncelikle derin bir kaseye un ve sütü koyup pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Daha sonra yumurtaları ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edin. Ardından tuzunu ve yeşillikleri ekleyip karıştırın.
20 santimetrelik yapışmaz bir tavayı ocağa alıp kızdırın ve 1 çay kaşığı zeytinyağını fırçayla yayıp hazırlanan karışımdan bir kepçe tavaya dökün. Arkalı önlü kızarana kadar pişirin. Pişen kaygananızı sıcak servis edebilirsini. Afiyet olsun!
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11. PEYNİRLİ MİLFÖY
9 adet milföy hamuru
200 gram beyaz peynir (isteğe bağlı artırılabilir)
ÜZERİ İÇİN:
1 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı çörek otu
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YAPILIŞI:
Tezgaha aldığınız milföy hamurunun üzerine peynirinizi koyun ve kenarlarından kapatın. İster kare ister üçgen şekilde şekillendirebilirsiniz.
Tüm milföyleriniz bittikten sonra üzerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı ve çörek otu sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Kabaran milföylerinizi sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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12. LALANGA
MALZEMELER:
1 su bardağı süt
1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi
2 adet yumurta
1 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
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YAPILIŞI:
Bir çırpma kabı içerisinde yumurtalarınızı, sütü ve tuzu çırpın. Ardından ununu ilave edip çırpmaya devam edin. Rendelediğiniz kaşar peynirinizi de ekleyip karıştırın. Akışkan bir harç kıvamı elde edince bir tava çıkartıp yağı kızdırın.
Harçtan bir yemek kaşığı alın ve aralıklı olacak şekilde tavaya dökün. Alt kısımları güzelce kızarmış olan hamurlarınızı ters çevirip diğer kısmını pişirin. Elinizdeki hamurun hepsini bu şekilde pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!