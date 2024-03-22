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        Haberler Magazin Bahar Öztan'a veda - Magazin haberleri

        Bahar Öztan'a veda

        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan Bahar Öztan, dün akşam hayatını kaybetti. Öztan, bugün son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:09
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          Türk sinemasının hafızlarda yer edinen pek çok filmde rol alan Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle dün aşkam saatlerinde hayatını kaybetti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Öztan, bugün son yoluluğuna uğurlandı.

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          61 yaşında vefat eden ünlü oyuncu için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı.

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          Cenaze törenine, Safiye Soyman, Bora Gencer, Nuri Alço, Gökhan Güney ve Serdar Gökhan gibi ünlü isimler de katıldı.

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          Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Öztan'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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          "BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"

          Bahar Öztan, hastalıağıyla ilgiyi yaptığı açıklamada; "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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          YEŞİLÇAM'IN GAMZELİ GÜZELİ

          1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı.

          1987'de ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy ve Seda Sayan ile çalışmaya başladı.

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          Kemal Sunal ile rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' filmiyle büyük bir şöhret yakaladı ve ardından da kariyerinde hızla yükseldi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak akıllara kazındı.

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          2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre orada yaşadı. 1993 – 2008 arasında mimar Yavuz Çolak ile evlilik yaşadı ve bir oğlu dünyaya geldi. 2007'de 'Aşk Kapıyı Çalınca' dizisi için kamera karşısına geçen Bahar Öztan ardından Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Haberi Görüntüle
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Haberi Görüntüle

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