Macaristan'da sağlık çalışanlarına zorunlu aşı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldığı bir radyo programında, koronavirüs (Covid-19) aşısını tüm sağlık çalışanları için zorunlu hale getirdiklerini duyurdu.
Sağlık sisteminde çalışan kişiler için bazı aşıların zorunlu olduğunu belirten Başbakan Orban, söz konusu aşıların kapsamını korona virüs aşısını da içerecek şekilde genişlettiklerini söyledi. Orban, "Eğer bir kimse bu aşıları olmamışsa bu sektörde çalışamayacak" şeklinde konuştu.
Bugüne kadar nüfusun yüzde 55'inin koronavirüs aşısı olduğunu ifade eden Orban, ülkede toplamda tespit edilen Delta mutasyonlu vakaların sayısını ise 23 olarak açıkladı.
Macaristan'da da koronavirüsün dördüncü dalgasının başlayacağını bildiren Orban, olumlu haberinse koronavirüs aşısı yaptıranların hastalığı ağır şekilde geçirmekten korunduğunu söyledi.
Viktor Orban, ülkede 60 yaş üstü nüfusun yüzde 85'inin aşılandığını, geri kalan yüzde 15'lik kesimi ikna etmek içinse doktorların bizzat bu kişilere ulaşmaya çalışacaklarını belirtti. Macaristan Başbakanı, okullar açılmadan 12 yaş üstü çocukları aşılamaya başlayacaklarını da ifade etti.
Öte yandan ülkede bugüne kadar aşının birinci dozunu yaptıranların sayısı 5 milyon 58 bin olarak açıklanırken, aşının her iki dozunu da yaptıranların sayısının ise 5 milyon 340 bine ulaştığı belirtildi. Pandeminin başından bu yana 810 bine yakın vakanın görüldüğü Macaristan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bini aşmış durumda.
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