Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macar Bakandan AB'ye "göçmenleri tek yön biletle Brüksel'e gönderme" çıkışı | Dış Haberler

        Macar Bakandan AB'ye "göçmenleri tek yön biletle Brüksel'e gönderme" çıkışı

        Macaristan Devlet Bakanı Gulyas, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Macaristan'ın AB'nin göç politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle verdiği 200 milyon euroluk cezaya tepki gösterdi. Gulyas, "Brüksel göçmen istiyorsa alacak.", "AB dış sınırda göçü durdurmayı imkansız hale getirirse herkese tek yön bilet vereceğiz." gibi ifadeler kullandı ve Brüksel'i ikiyüzlülükle de suçladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macaristan'dan göçmenleri Brüksel'e gönderme çıkışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın ülkesine Birliğin iltica politikasıyla uyumsuz olduğu gerekçesiyle kestiği cezayı sert dille eleştirerek "Brüksel istiyorsa sığınmacıları tek yönlü biletle gönderebilecekleri" yönünde ifadeler kullandı.

        Gulyas, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, AB Adalet Divanının ülkesi hakkında haziran ayında Birliğin göç politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle verdiği 200 milyon avroluk cezayla ilgili konuştu.

        "Brüksel göçmen istiyorsa alacak.", "AB dış sınırda göçü durdurmayı imkansız hale getirirse herkese tek yön bilet vereceğiz." gibi ifadeler kullanan Gulyas, Brüksel'i ikiyüzlülükle de suçladı.

        REKLAM

        Gulyas, Şengen sınırlarının korunmasının yalnızca Macaristan için değil, tüm Avrupa için bir sorun olduğunu ve ülkesinin iki Şengen dışı ülkeyle (Ukrayna ve Sırbistan) sınır paylaşmasına rağmen sınırı korumak için ek kaynak almadığını söyledi.

        Macaristan ile AB arasındaki göçmen anlaşmazlığı, Aralık 2020'ye dayanıyor. Bu tarihte AB Adalet Divanı, Macaristan'ın sığınmacıları "gözaltına alınmaya varan koşullarda" ve "transit bölgelerde" hukuka aykırı bir şekilde tuttuğuna hükmetmişti.

        AB'nin en üst mahkemesi ayrıca Macaristan'ın sığınma prosedürlerine sınırlı erişim sağladığına ve başvuru yapmayı "neredeyse imkansız" hale getirdiğine karar vermişti.

        Macaristan'ın bu kararı reddetmesi üzerine, 13 Haziran'da mahkeme bu kez ülkenin AB'nin sığınma mevzuatının uygulanmasından "kasıtlı olarak kaçındığını" belirterek Budapeşte'yi AB hukukuyla uyumlanmakta her bir günlük gecikmesi için 1 milyon avro para cezası da dahil olmak üzere toplam 200 milyon avroluk cezaya çarptırmıştı.

        Brüksel-Budapeşte gerginliği

        AB Macaristan'ı demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir eleştiriyor.

        REKLAM

        AB'nin başlattığı "Birlik hukukunu ihlal" gerekçeli prosedür gereği, ortak bütçeden Macaristan'a ayrılan büyük miktarda pay dondurulmuştu.

        Macaristan, Rusya ile ilişkileri nedeniyle AB'nin ortak dış politikasına uyumsuzluk gösterdiği eleştirilerine de maruz kalıyor.

        Ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla üstlendiği AB dönem başkanlığı görevinin 5. gününde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'yı ziyaret etmesi gerginliği tırmandırmıştı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #macaristan
        #Avrupa Birliği
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!
        E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kız kardeşe şiddet iddiasında kayınbiraderi kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşe şiddet iddiasında kayınbiraderi kurşun yağdırdı!
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Yanardağ Aralık ayından bu yana 6. kez patladı!
        Yanardağ Aralık ayından bu yana 6. kez patladı!
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Erken uyarı!
        Erken uyarı!
        Habertürk Anasayfa