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        Haberler Bilgi Spor Maç takvimi 21 Ağustos 2024: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar!

        Maç takvimi 21 Ağustos 2024: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar!

        Günün UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 21 Ağustos 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 21 Ağustos 2024 Çarşamba bugünkü maçlar listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 08:09 Güncelleme: 21.08.2024 - 08:09
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. 21 Ağustos 2024 Çarşamba maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. Young Boys-Galatasaray maçı bugün oynanacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        • 2

          YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda ilk maçına çıkıyor.

          Young Boys-Galatasaray maçı, 21 Ağustos Çarşamba yani bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

          İsviçre Wankdorf Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        • 3

          21 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          UEFA Şampiyonlar Ligi:

          22.00 Young Boys - Galatasaray

          22.00 Midtjylland - Slovan Bratislava

          22.00 Dinamo Kiev - RB Salzburg

          22.00 Malmö - Sparta Prag

        • 4

          UEFA Konferans Ligi:

          19.45 Guimaraes - Zrinjski Mostar

        • 5
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