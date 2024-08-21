Maç takvimi 21 Ağustos 2024: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. 21 Ağustos 2024 Çarşamba maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. Young Boys-Galatasaray maçı bugün oynanacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?