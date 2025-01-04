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        Haberler Spor Futbol 1. Lig MAÇ SONUCU: Şanlıurfaspor: 0 - Çorum FK: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Şanlıurfaspor: 0 - Çorum FK: 0

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Şanlıurfaspor sahasında karşılaştığı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 15:50 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:50
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        Şanlıurfa'da gol sesi çıkmadı!
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        TFF 1. Lig'de Şanlurfaspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynana mücadelede gol sesi çıkmadı, taraflar 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı.

        LİGDE SON DURUM

        Bu sonuçla birlikte Çorum FK, üst üste 3. maçından beraberlikle ayrılmış oldu ve 26 puanla ligde 6. sıraya yükseldi.

        Ev sahibi Şanlıurfaspor ise 22 puanla 17. sırada bulunuyor.

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