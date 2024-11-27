MAÇ SONUCU: RAMS Başakşehir: 1 - Petrocub: 1

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında RAMS Başakşehir, evinde Moldova ekibi Petrocub'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Başakşehir'in golü 42. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Piatek'ten geldi. Konuk ekip ise 90+6. dakikada Bors'un attığı golle skora dengeyi getirdi.

REKLAM advertisement1

Bu sezon Konferans Ligi'nde henüz galibiyet alamayan Başakşehir, puanını 2'e çıkardı. Konuk ekip ise 1 puana yükseldi.

Temsilcimiz, Avrupa'da bir sonraki haftada Heidenheim'ı konuk edecek. Petrocub ise Real Betis'i evinde ağırlayacak.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında sahasında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Gaziantep FK karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. REKLAM Çağdaş Atan, Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya çıkan Hamza Güreler, Lima, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'in yerine Ba, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Keny ve Figueiredo'ya ilk 11'de görev verdi.

Atan, Petrocub karşısında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Kemen, Pelkas, Keny, Piatek ve Figueiredo ilk 11'iyle sürdü. Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lima, Serdar Gürler, Crespo, Hamza Güreler, Deniz Türüç, Emre Kaplan ve Davidson yer aldı. Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Berkay Özcan ile UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Djalo kadroda bulunmadı.

ÖMER ALİ ŞAHİNER GERİ DÖNDÜ Başakşehir'de sakatlığı geçen Ömer Ali Şahiner, ilk 11'de yer aldı. Deneyimli futbolcu, sakatlığı nedeniyle takımının Gaziantep FK ile ligde oynadığı mücadelede forma giyememişti. MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakikada gelişen Başakşehir atağında rakibinden kurtulan Keny'nin ceza sahası önünden arka direğe yaptığı ortada Figueiredo kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı. REKLAM 16. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun top, ceza yayı önündeki Keny'nin sırtına çarpıp Piatek'in önüne düştü. Piatek, kalesini terk eden Smalenea'nın üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 24. dakikada Piatek'in pasıyla topla buluşan Figueiredo çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan yerden şutunda kaleci Smalenea ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi. 34. dakikada Başakşehir etkili geldi. Opoku'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun şutunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Smalenea çeldi. Boşta kalan topu ceza sahasında önünde bulan Keny'nin şutunda ise top yan ağlarda kaldı. 40. dakikada Başakşehir net bir fırsatı daha kullanamadı. Savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Piatek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kalecinin ayaklarına çarpıp kornere gitti. 41. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Piatek'in şutunda top ceza sahasındaki Douanla'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Piatek, topu kalecinin solundan köşeden ağlara yolladı: 1-0. Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 1-0 önde tamamladı. 65. dakikada Başakşehir 2. golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Pelkas'ın şutunda top kaleciden döndü. Boşta kalan topa Piatek vurdu, kale çizgisi üzerinde Douanla golü önledi. Ardından Figueiredo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 90+6. dakikada Petrocub beraberliği yakaladı. Sol kanattan Puscas'ın ortasında Bors altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu çeldi ancak hakem topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararını verdi: 1-1. Mücadele 1-1 sona erdi. Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova) RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 85 Berat Özdemir), Kemen, Pelkas (Dk. 71 Crespo), Keny (Dk. 79 Deniz Türüç), Piatek, Figueiredo (Dk. 79 Serdar Gürler - Dk. 85 Davidson)) Petrocub: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douanla, Lungu, Diallo (Dk. 72 Bors), Platica (Dk. 87 Nihaev), Demian (Dk. 82 Caruntu), Ambros (Dk. 72 Jardan), Lupan (Dk. 46 Puscas) Goller: Dk. 42 Piatek (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir), Dk. 90+6 Bors (Petrocub) Sarı kartlar: Dk. 45+3 Lungu, Dk. 83 Puscas (Petrocub), Dk. 63 Ba, Dk. 68 Pelkas, Dk. 90+1 Opoku (RAMS Başakşehir)