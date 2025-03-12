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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi MAÇ SONUCU: Manisa Basket: 98 - Rytas Vilnius: 75 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Manisa Basket: 98 - Rytas Vilnius: 75

        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü haftasında Manisa Basket Divissa, Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius'u 98-75 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 22:18 Güncelleme: 12.03.2025 - 22:18
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        Manisa Basket evinde galip!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında Manisa Basket Divissa, Litvanya ekibi Rytas Vilnius'u 98-75 mağlup etti.

        Manisa Basket Divissa, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı.

        Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını Manisa Basket Divissa, 15-11 önde geçti. Kalan bölümde hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı baskısını arttıran Türk temsilcisi, Chiozza ve Acuil'in etkili oyunuyla periyodu 28-18 önde bitirdi.

        İkinci çeyrekte Manisa Basket Divissa'dan Leon Apaydın ve White'ın sayılarına konuk ekip Masiulis ve Enoch ile cevap verdi. İyi oyununa devam eden Manisa Basket Divissa, White'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışıyla farkı 16'ya çıkardı: 40-24. Bu bölümden sonra farkı indiren Rytas Vilnius karşısında Manisa Basket Divissa, soyunma odasına 49-43 önde gitti.

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        Üçüncü çeyreğe Manisa Basket Divissa iyi başladı. Manisa ekibi, Thomas ve Chiozza'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla farkı açtı: 56-43. Savunmada da etkili olan Manisa Basket Divissa, maçın 25. dakikasını 61-47 önde geçti. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren Manisa Basket Divissa, son çeyreğe 72-59 önde girdi.

        Final periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Türk temsilcisi, White ve Besson'un sayılarıyla farkı 23 sayıya çıkardı: 82-59. Son 5 dakikaya 85-68 önde giren Manisa Basket Divissa, müsabakadan 98-75 galip ayrıldı.

        Salon: Muradiye

        Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Michal Proc (Polonya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

        Manisa Basket Divissa: Yunus Emre Sonsırma, Chiozza 14, Besson 22, Thomas 9, White 25, Acuil 20, Leon Apaydın 6, Cengizhan İvedi 2

        Rytas Vilnius: Flagg 10, Cartwright 2, Radzevicius 8, Enoch 4, Paliukenas 3, Graves 12, Cole 17, Masiulis 7, Sargiunas 12

        1. Periyot: 28-18

        Devre: 49-43

        3. Periyot: 72-59

        Beş faulle çıkan: 34.29 Paliukenas (Rytas Vilnius), 39.11 Leon Apaydın (Manisa Basket Divissa)

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