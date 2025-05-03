MAÇ SONUCU: Lecce: 0 - Napoli: 1
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Napoli, konuk olduğu Lecce'yi 1-0 mağlup etti ve bitime 3 hafta kala liderliğini sürdürdü.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 35. hafta mücadelesinde Napoli, Lecce'yi deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini perçinledi.
Seaside Road Stadı'nda oynanan maçta Napoli, henüz 4. dakikada attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesinin ardından galibiyet golünü 24. dakikada İtalyan oyuncu Giacomo Raspadori'nin ayağından buldu.
Bu sonuçla 77 puana ulaşan Napoli, bitime 3 hafta kala son şampiyon Inter'in 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Lecce ise 27 puanla 17. sırada yer aldı.