MAÇ SONUCU: Kahta 02 Spor: 3 - Kasımpaşa: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor'a konuk oldu. Kahta İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı BAL ekibi Kahta 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmaya genç oyuncuları ile çıkan Kasımpaşa, 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden ile 1-0 öne geçti.

Kahta 02 Spor, 20. dakikada Yusuf Fırat ile 1-1'lik eşitliği sağladı.

Ev sahibi Kahta 02 Spor, 41. dakikada Ahmet Tuna Akıl ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.

Kahta, 90+3'te Berkay Ceylan ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı.

Kahta 02 Spor, bu sonucun ardından kupada tur atladı. Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.