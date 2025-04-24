MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 89 - Paris Basketbol: 72

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi ikinci maçında ağırladığı Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 89-72 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde üçüncü müsabaka, 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde Adidas Arena'da oynanacak.

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Maça iyi başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynayan Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarla skor üreten Paris Basketbol karşısında ilk periyodu 29-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de pas alışverişini iyi yapan ve basit top kayıpları yaşamayan sarı-lacivertli ekip, yüzdeli şutlarını sürdürdü. Bu periyodun son 3 dakika 17 saniyesinde Paris Basketbol'a sayı şansı tanımayan ve 12-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına 61-38 üstün gitti.

İki takımın da savunmalarını sertleştirdiği üçüncü periyotta Paris Basketbol, TJ Shorts ile farkı azaltmaya çalıştı. Tarık Biberovic ve Baldwin ile skor üreten sarı-lacivertliler, son çeyreğe 76-57 önde girdi. Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 89-72 kazandı. Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi play-off aşamasında 2005'ten bu yana ilk yarıda en fazla sayı (61) kaydeden takım oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan) Fenerbahçe Beko: Hall 9, Guduric 13, Hayes-Davis 16, Colson 6, Birch, McCollum 2, Baldwin 11, Sertaç Şanlı, Tarık Biberovic 20, Pierre 5, Bango, Melli 7 Paris Basketbol: TJ Shorts 18, Ward 10, Herrera, Jantunen 9, Hayes 4, Hifi 15, Ouattara 5, Bandja 3, Malcolm 8, Cavaliere, Kratzer, Dossou-Yovo 1. Periyot: 29-20 Devre: 61-38 3. Periyot: 76-57 Beş faulle çıkan: 38.31 Hifi (Paris Basketbol)