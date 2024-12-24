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        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: BOTAŞ: 65 - Fenerbahçe Opet: 81 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: BOTAŞ: 65 - Fenerbahçe Opet: 81

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu BOTAŞ'ı 81-65 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 22:19 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:19
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        F.Bahçe Opet, BOTAŞ'ı rahat geçti!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda BOTAŞ'ı 81-65 yendi.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Alper Gökçebel, Atakan Kaymak, Sait Nedim Çelik

        BOTAŞ: Cuic, Büşra Akbaş 4, Dantas 16, Cave 12, Allen 18, Rana Uçar 1, Işık Su Güven, Gülşah Duman Bıçakçı 14, Melike Yalçınkaya, Melis Dilara Lafatan

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Atkins 15, Milic 3, Allemand 6, Charles 10, Sudenur Akarpa, Olcay Çakır Turgut 14, Tilbe Şenyürek 18, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

        1. Periyot: 12-18

        Devre: 25-37

        3. Periyot: 46-63

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