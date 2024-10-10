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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 78 - Fenerbahçe Beko: 83 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 78 - Fenerbahçe Beko: 83

        THY EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 22:36 Güncelleme: 10.10.2024 - 23:28
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 2. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini yaşadı.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ilk THY Avrupa Ligi müsabakası karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, pota altından etkili olurken, Fenerbahçe Beko ise dış atışlardan 6 isabet buldu. Sarı-lacivertliler, Colson'ın 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 27-21 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 12. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 21-31. Sarı-lacivertli takım, özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kullandığı atışlarda sayı bulamayan ve oyundan düşen Anadolu Efes karşısında 15. dakikada farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 23-38. Ev sahibi ekip, son bölümde farkı tek hanelere çekmesine rağmen Fenerbahçe, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.

        Üçüncü periyodun başında dış atışlardan peş peşe basketler bulan Fenerbahçe Beko, 22. dakikada farkı yeniden 15 sayıya yükseltti: 37-52. Bryant'ın skorer oyunuyla toparlanan Anadolu Efes, 27. dakikada farkı 8 sayıya çekti: 48-56. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 60-51 önde girdi.

        Dördüncü ve son çeyrekte Fenerbahçe, 33. dakikada farkı yeniden 14 sayıya kadar çıkardı: 54-68. Anadolu Efes, Nwora ve Oturu ile skor üreterek farkın artmasına izin vermedi. Sarı-lacivertliler, 36. dakikayı 74-63 üstün geçti. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 39. dakikada skorda dengeyi sağladı: 74-74. Kalan bölümde dış atışlardan kritik basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.

        TARIK BIBEROVIC İLE BRYANT, DİSKALİFİYE EDİLDİ

        Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic ile Elijah Bryant, diskalifiye edildi.

        Karşılaşmanın 29. dakikasında Tarık Biberovic, turnike sonucu kaydettiği basketin ardından pota altında yerde kaldı. Aynı esnada Bryant da dengesini kaybederek yere düştü. Ardından ilk olarak Tarık'ın hamlesi üzerine iki oyuncu arasında fiziksel temas yaşandı. Takım arkadaşlarının ve hakemlerin araya girmesi üzerine gerginlik güçlükle önlendi.

        Pozisyonu monitörden izleyen maçın hakemleri, Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ı oyundan ihraç etti.

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