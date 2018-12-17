Maç sona erdi: Bolivar: 7 - Real Potosi:0

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Bolivar ile Real Potosi karşılaştı.Bolivar takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Fernando Laforia, Ronald Raldes, Luis Gutierrez, Diego Bejarano, Erwin Saavedra, Juan Orellana, Leonel Justiniano, Juan Callejon, Moises Villarroel, Juan Arce, William FerreiraReal Potosi takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Eliot Cassas, Christian Vargas, Douglas Ferrufino, Herman Soliz, Luis Miguel Garnica Chavez, Gerardo Maximiliano Gomez, Darwin Pena Arce, Rodrigo Fabian Avila Soliz, Luis Leguizamon, Aldo Gallardo, Fernando Adrian RodriguezDakikalar 10'u gösterirken William Ferreira, ev sahibi takımın ilk golünü kaydetti. Bolivar, 37. dakikada Juan Arce ile tabelayı 2-0 olarak değiştirdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. İlk yarıda Real Potosi oyuncusu Christian Vargas ile Bolivar oyuncuları Felipe Rodriguez, Juan Orellana sarı kartla cezalandırıldı. 63. dakikada Bolivar oyuncusu Juan Arce maçı 3-0 yapan golü attı.67. dakikada Bolivar, William Ferreira ile gol buldu ve skoru 4-0 olarak değiştirdi.70. dakikada Felipe Rodriguez attığı golle tabelayı 5-0 yaptı.77. dakikada Felipe Rodriguez skoru 6-0 olarak değiştirdi.85. dakikada Bolivar oyuncusu Marcos Riquelme skoru 7-0 olarak değiştirdi.İkinci 45 dakikada Real Potosi futbolcuları Rodrigo Fabian Avila Soliz, Fernando Adrian Rodriguez ile Bolivar futbolcusu Juan Arce sarı kart gördü.Mücadelenin ilk 45 dakikasında Bolivar ekibinde Leonel Justiniano oyundan çıktı, Felipe Rodriguez yerine girdi. Mücadelenin 2. 45 dakikasında Bolivar ekibinde Juan Orellana ve Juan Callejon oyundan çıktı, Hernan Luis Rodriguez ve Marcos Riquelme yerine girdi., Real Potosi takımında ise Harry Zegarra, Gianakis Suarez, German Sosa girdi, Eliot Cassas, Darwin Pena Arce, Fernando Adrian Rodriguez çıktı. Maçı Bolivar 7-0 kazandı.73. dakikada Real Potosi oyuncusu Christian Vargas hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.İddaa 507 koduyla açtığı bu maçta Bolivar kazanır bahsine oynayanlara 1.05 oranını kazandırdı.Bolivar takımının son 5 maçlık performansı: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi. Konuk Real Potosi ise bu süreçte 2 kez kazandı, 3 kez yenildi.