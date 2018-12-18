Maç sona erdi: Academica: 0 - Famalicao:0

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Academica - Famalicao maçı oynandı.Karşılaşmada gol sesi çıkmadı.530 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 2.70 oran kazandı.Academica takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 3 beraberlik. Konuk Famalicao ise bu süreçte 2 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 2 kez yenildi.