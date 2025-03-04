Bugün hangi maçlar var? 4 Mart 2025 Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
4 Mart 2025 bugünkü maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri birbirinden kritik maçlar bekliyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu heyecanı bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçında milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Mart2025 bugünün maç takvimi…
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Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 4 Mart Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç takvimine göre Devler Ligi son 16 turu ilk maçları kapsamında toplam 4 maç oynanacak. Real Madrid, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, PSV, Arsenal, Lille gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Real Madrid Atletico Madrid maçı olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mart 2025 bugünkü maç programı…
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 16 TURU HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 4 Mart Salı ve 5 Mart Çarşamba günü toplam 8 karşılaşma oynanacak.
Turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.
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4 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL 1. LİG
16:00 Manisa FK-Iğdır FK TRT Spor, BeIN SPORTS 2
20:30 Amed SK-Gençlerbirliği TRT Spor, BeIN SPORTS 2
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU
20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere) tabii Spor
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa) tabii Spor
23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya) tabii Spor
23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere) TRT Spor
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ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU
15:00 Shanghai Port-Yokohama M. | Spor Smart, Smart Spor HD
17:00 Buriram Utd-Johor Darul | Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 Pakhtakor-Al Hilal | Spor Smart, Smart Spor HD
21:00 Al Rayyan-Al Ahli | Smart Spor 2, Spor Smart 2
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ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 - ÇEYREK FİNAL
19:00 TS Tabriz-Al Taawon | Smart Spor 2, Spor Smart 2
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İNGİLTERE CHAMPİONSHİP
22:45 Cardiff-Burnley
22:45 Hull City-Plymouth
22:45 Millwall-Bristol City
22:45 Preston-Swansea City
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