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        Haberler Bilgi Spor Maç programı 15 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Maç programı 15 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Günün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 15 Ekim 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 15 Ekim 2024 Salı bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:27
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        • 1

          UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmaların ardından gözler (15 Ekim Salı) bugün oynanacak maçlara çevrildi. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 1

          21:45 İskoçya - Portekiz (Exxen)

          21:45 Polonya - Hırvatistan (Exxen)

        • 3

          UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 4

          21:45 İsviçre - Danimarka (Exxen)

          21:45 İspanya - Sırbistan (TV 8.5) şifresiz

        • 4

          UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 2

          21:45 Kosova - Güney Kıbrıs (Exxen)

          21:45 Litvanya - Romanya (Exxen)

        • 5

          UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 3

          21:45 Belarus - Lüksemburg (Exxen)

          21:45 Kuzey İrlanda - Bulgaristan (Exxen)

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