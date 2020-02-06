Mabel Matiz ve Nükhet Duru 'Hikayesi Var'da buluştu - Magazin haberleri

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Şarkıcı Nükhet Duru 'Hikayesi Var' albümüyle unutulmaz parçalarını yeni düzenleme ve yorumlarıyla gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

'Nerde', pop müzik dünyasında yerleşik algıları yıkan, farklı tarzı ile dikkatleri çeken Mabel Matiz ve Nükhet Duru düetiyle dinleyiciyle buluşuyor.

Nükhet Duru ve Mabel Matiz'in birlikte seslendirdiği 'Nerde', 7 Şubat Cuma günü itibariyle dijital müzik platformlarında yayında olacak.