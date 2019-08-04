Maalesef nasıl yazılır?

Maalesef sözcüğü nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı maalesef mi, malesef Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor. İşte yanıtı...

'MAALESEF Mİ MALESEF Mİ', TDK NE DİYOR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, maalesef şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "malesef" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "maalesef"tir.