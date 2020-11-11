İşte karşınızda Apple'ın yeni Mac'leri

Apple MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı ne kadar?

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Apple, kendi imzasını taşıyan M1 çipini ve M1’li ilk Mac modellerini resmen tanıttı. Apple’ın Mac için özel olarak tasarlanan ilk işlemcisi olan M1, en son 5 nanometre işlem teknolojisi kullanılarak üretildi.

Bu özelliği ile M1, dünyanın 5 nm mimariye sahip ilk bilgisayar işlemcisi de oldu. Sekiz çekirdekli işlemci birimini barındıran M1, Apple'ın şimdiye kadar bir çipe yerleştirdiği en fazla sayı olan 16 milyar transistör ile donatılmış.

Apple’ın özel etkinliğinde, CPU, GPU, Neural Engine, ön bellek gibi donanımları tek bir çatı altında toplayan M1 çipi ile gelen yeni Mac modelleri tanıtıldı.

Böylece M1 çipi ile birlikte, Apple, Intel işlemcilerini kullanmaya başladığı 2005 yılından bu yana ilk kez farklı ve kendisine ait işlemci taşıyan Mac modellerini çıkarmış oldu. Apple’ın M1’li yeni Mac modelleri, MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini’den oluşuyor.

YENİ MACBOOK AIR'İN ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI

Apple’ın en ince ve en hafif dizüstü bilgisayarı olan MacBook Air, Apple M1 çip ile tamamen yenilendi. 3.5 kata kadar daha hızlı CPU, 5 kata kadar daha hızlı GPU, gelişmiş Neural Engine birimiyle 9 kata kadar daha hızlı yapay öğrenme performansı özelliklerine sahip olan MacBook Air, 18 saatlik pil ömrü ile fansız ve dolayısıyla da sessiz tasarımıyla dikkat çekiyor.

Uzay grisi, altın ve gümüş renk seçenekleri olan 13 inçlik yeni MacBook Air’de 256 GB ve 512 GB depolama alternatifleri mevcut. 17 Kasım’da satışa sunulacak olan M1’li Mac modellerinin tanıtılmasının hemen ardından Apple Türkiye tarafından yeni ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Buna göre 8 çekirdekli CPU’ya, 7 çekirdekli GPU’ya sahip Apple M1 çipli, 256 GB depolama kapasiteli yeni MacBook Air’in Türkiye fiyatı 10 bin 999 TL oldu. 8 çekirdekli CPU’ya, 8 çekirdekli GPU’ya sahip Apple M1 çipli, 512 GB depolama kapasiteli yeni MacBook Air’in fiyatı ise 13 bin 699 TL olarak açıklandı.

YENİ MACBOOK PRO'NUN ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI

Apple’ın tanıttığı M1 çipli bir diğer yeni Mac modeli olan 13 inçlik MacBook Pro ise 2.8 kata kadar daha yüksek CPU performansı, 5 kata kadar daha hızlı grafik teknolojileri, gelişmiş Neural Engine birimi sayesinde 11 kata kadar daha hızlı yapay öğrenme performansı ile geliyor.

20 saate kadar pil ömrüyle, bir Mac’te şimdiye kadar sunulan en yüksek pil performansına sahip olan M1’li MacBook Pro, 8 çekirdekli CPU’ya ve 8 çekirdekli GPU barındırıyor.

Apple M1 çipli yeni MacBook Pro’nun 256 GB’lik depolama alanı sunan versiyonunun Türkiye fiyatı 14 bin 299 TL olarak açıklanırken, 512 GB’lik modelinin fiyatı ise 16 bin 499 TL oldu.

YENİ MAC MİNİ'NİN ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI

Etkinlikte tanıtılan bir diğer ürün de M1 çipli Mac mini oldu. 3 kata kadar daha hızlı CPU performansı, 6 kata kadar daha hızlı grafik performansı, gelişmiş Neural Engine sayesinde 15 kata kadar daha hızlı yapay öğrenme özellikleriyle gelen yeni Mac mini, 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU barındırıyor.

Apple M1 çipli Mac mini’nin Türkiye fiyatı ise 256 GB için 7 bin 899 TL, 512 GB için 10 bin 99 TL olarak duyuruldu.

MACOS BIG SUR'UN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

17 Kasım’da tüketicilere sunulacak olan M1 çipli MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modelleri için açıklanan tüm bu rakamların, başlangıç fiyatları olduğunu, seçilen konfigürasyonlara göre son fiyatların daha da yukarı çıkabildiğini belirtmekte fayda var.

Öte yandan Apple’ın “One More Thing” etkinliğinde, macOS’nin yeni sürümü macOS Big Sur güncellemesinin çıkış tarihi de duyuruldu. Buna böre macOS Big Sur, 12 Kasım tarihinde yayınlanacak.