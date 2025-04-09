Lyon Belediye Başkanı Doucet gözaltına alındı
Fransa'nın Rhône-Alpes bölgesinde bulunan Lyon kentinin Belediye Başkanı Grégory Doucet, üst düzey kamu görevlilerine yönelik bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Giriş: 09.04.2025 - 16:03 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:03
Lyon Belediye Başkanı Grégory Doucet, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi suçlamasıyla gözaltına alındı.
Polis daha önce Lyon Savcılığı'nın kararı doğrultusunda Mart 2024'te Lyon Belediye Binası'nda arama yapmıştı.
Soruşturmanın amacı, yöneticilerin görevlerinin yönetmeliklere uygun olup olmadığını tespit etmek olarak duyuruldu.
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