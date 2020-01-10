Lyme hastalığı, 365’den fazla hastalığı taklit ederek günümüzde “Yeni büyük taklitçi” olarak anılarak insan soyunun geleceğini tehlikeye atan yeni bir salgın olarak tanımlanıyor. İlk kez 1980'li yıllarda ABD'de anılan Lme hastalığı; kene, bit, pire, sivrisinek, tahtakurusu, at sineği gibi kan emen birçok böcekten bulaşıyor.

İşte Lyme hastalığıan dair tüm detaylar...

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Borrelia burgdorferi spiroket bakterisinden kaynaklanan ve “İçimizdeki sessiz katil” olarak da nitelendirilen hastalık; kalp krizi, şizofreni, bipolar bozukluk, beyin tümörü, bazı kanser türleri, otizm, huzursuz bacak sendromu, ürtiker, haşimato tiroidi, Alzheimer, Parkinson, MS, ALS gibi kas hastalıkları ile çölyak gibi pek çok hastalığı taklit ediyor.

LYME HASTALIĞININ KEŞFİ

Hastalık bilim insanları tarafından 1980’li yılların başında ilk defa ABD’de Connecticut Eyaleti’nin Lyme Kasabası’nda tanımlandığı için bu isimle anılıyor. İlk önce sadece basit bir romatizma olduğu düşünülürken, son 20 yılda diğer hastalıkları taklit ettiği ve sanıldığından daha yaygın olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle Lyme hastaları genelde taklit ettiği diğer hastalıkların tanısı ile yaşamak durumunda kalıyor. Geçmişte hastalığın sadece kenelerle yayıldığı düşünülürken günümüzde kan emen birçok canlı (bit, pire, sivrisinek, tahtakurusu, at sineği vb) ile ilerlediği anlaşılıyor. Bunun dışında kedi köpek gibi evcil hayvanların salya ve idrar sıvılarından da insanlara bulaştığı biliniyor. Hamilelik döneminde anneden bebeğe kan ve organ nakli yoluyla geçmesi de hastalıkla ilgili bilinmesi gereken önemli bir özellik olarak görülüyor.

LYME BELİRTİLERİ

Eritrema migrans (Öküz gözü eritem) Deride oluşan halka şeklinde iç içe geçmiş kızarıklık Lyme’ın tipik tek belirtisi olarak biliniyor.

Diğer belirtiler İSE başka hastalıklarla ortaklık taşıyor. En yaygın olarak

- Kronik yorgunluk

- Ani görme kaybı

- Ani sağırlık

- Tek veya çift taraflı yüz felci

- Sürekli uyku bozukluğu

- Vücudun tamamında gezen ağrılar

- Titreme, karıncalanma

- Psikolojik semptomlar

- Kalp çarpıntısı,

- Sürekli baş ağrısı ve migren.

LYME HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ

Hastalığın varlığı; Kan yoluyla, idrar, PCR tekniği ve omurilik sıvısı ile tespit ediliyor. Geçmişte testler çok başarılı olmamasına karşın günümüzde tekniklerin gelişmesi ile Lyme tanısı koymanın oldukça kolaylaştığına dikkat çekiliyor. Elispot Borrelia ve CD57, teşhis koymayı kolaylaştıran testler olarak dikkat çekiyor. 365’den fazla hastalığı taklit etmesi nedeniyle hastalara uzun yıllar semptomları karşılayan farklı tanılar konulabiliyor. Kişinin gerçekten Lyme hastası olduğunun 20 yıl sonra ortaya çıktığı örnekler bile bulunuyor. Lyme birçok otoimmün, nörolojik, endokrinolojik ve metabolik hastalıkla da karıştırılıyor.

Lyme hastalığı birkaç haftalık antibiyotik kullanılması ile başarılı bir şekilde tedavi edilir.