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        Haberler Magazin Lvbel C5'in adliyeye sevk edildiği görüntüler paylaşıldı - Magazin haberleri

        Lvbel C5'in adliyeye sevk edildiği görüntüler paylaşıldı

        Kocaeli'de uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 'Lvbel C5' lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur'un, Gebze Adliyesi'ne sevk edildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:15
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        Adliyeye sevk edildiği görüntüler paylaşıldı
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        Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle hakkında tespitler bulunan Süleyman Burak Bodur, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Rapçinin adliyeye sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

        'Lvbel C5' olarak bilinen Bodur, dün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Burada 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçundan tutuklandı.

        Lvbel C5'in, Gebze Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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        #Lvbel C5

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