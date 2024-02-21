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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Luuk de Jong göz dolduruyor - Futbol Haberleri

        Luuk de Jong göz dolduruyor

        Hollanda ekibi PSV Eindhoven forması giyen Luuk de Jong bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Hollandalı golcü 35 maçta 28 gol atıp 11 de asiste imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:32
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        Luuk de Jong göz dolduruyor
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        PSV Eindhoven forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli golü Luuk de Jong bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çekti.

        Son olarak PSV'nin Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile 1-1 berabera kaldığı maçta takımının golünü penaltıdan atan Hollandalı futbolcu bu sezon gol sayısını 28'e çıkardı.

        PSV formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Luuk de Jong 28 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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