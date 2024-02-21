Luuk de Jong göz dolduruyor

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PSV Eindhoven forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli golü Luuk de Jong bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak PSV'nin Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile 1-1 berabera kaldığı maçta takımının golünü penaltıdan atan Hollandalı futbolcu bu sezon gol sayısını 28'e çıkardı.

PSV formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Luuk de Jong 28 gol, 11 asistlik performans sergiledi.