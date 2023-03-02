Depremzedeler için şarkı besteledi

Boşnak, "Sanat insani bir mesaj, sanatçı da toplumun derinliklerine nüfuz eder. Bu yüzden bir nebze de olsa depremzede kardeşlerimizin acısını hafifletmek adına Türkiye ve Suriye için iki ayrı şarkı besteledim. Depremden sonra yalnız kaldıklarını düşünmelerini istemedim. Suriyeli kardeşlerimiz çok büyük zorluklar çekti, onları yalnız bırakamayız. Her zaman onlarla dayanışma içerisinde olacağız" dedi.

Konserin ardından Boşnak, yaşanan deprem felaketinin kendisini derinden etkilediğini ve iki yeni şarkı bestelediğini söyledi.

Başkent Tunustaki Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen konser, Tunus Kültür Bakanı Hayat Kattat, Sosyal İşler Bakanı Malik ez-Zahi, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp ve Türkiye Büyükelçiliği çalışanları ile yüzlerce Tunuslu tarafından takip edildi.

"DEPREMZEDELERLE DAYANIŞMA BİZİM KARDEŞLİK BORCUMUZ"

Depremzedelerin acılarına ortak olduğunu vurgulayan Boşnak, şunları kaydetti:

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler bizim kardeşlerimiz. Depremzedelerle dayanışma bizim kardeşlik borcumuz. Bu yüzden kimseden teşekkür veya takdir beklemeden vazifemiz olanı yapmaya çalışıyoruz. Sanatçı olarak bu benim insani görevim. Gönüllü olarak verdiğimiz konserler, Allahın bana bir lütfu olan sesimi insanlığa destek için kullanma fırsatı veriyor.

"SADECE BİR KONSERLE YETİNMEYECEĞİZ"

Tunus Kültür Bakanlığı'nın depremzedeler yararına başlattığı yardım seferberliğine destek olacağını belirten Boşnak, şöyle konuştu:

Depremzede kardeşlerimiz yararına sadece bir konserle yetinmeyeceğiz. Tunus genelinde birçok kentimizde konserler vereceğiz. Konserlerde orkestramda yer alan müzisyen arkadaşlarım da tek kuruş para almadan çalışıyor.