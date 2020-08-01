Lung derbisi!

Geçtiğimiz sezon Kayserispor kalesinde müthiş bir performans sergileyen Lung, Galatasaray ve Beşiktaş’ın gündemine geldi. 31 yaşındaki Rumen file bekçisi, Kayserispor ile olan sözleşmesini tamamladı.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlanması, Beşiktaş ise Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlamıştı. Lung bu sezon Kayseri'de 30 maçta kaleyi korudu. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olan Rumen eldiven, Kayseri'den yıllık 450 bin euro kazanıyordu.