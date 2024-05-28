Luka Modric: Real Madrid'de bırakmak istiyorum

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Hırvat futbolcu Luka Modric, uzun yıllar formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'deki geleceği hakkında konuştu.

El Partidazo de COPE podcastinde açıklamalarda bulunan Hırvat yıldız, futbolu Real Madrid'de bırakmak istediğini ve başka takımlara transfer olmayı bu etapta düşünmediğini söyledi. Modric, "Real Madrid'de emekli olmak istediğimi her zaman söyledim. Evimde, gönül verdiğim kulüpte futbolu bırakmak bir rüya gibi olurdu ve umarım bu hayalim gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

"ŞÜPHEM YOK" Luka Modric, "Hala elit seviyede futbol oynayacak fiziğe ve futbol yeteneğine sahip olduğumdan şüphem yok. Yaşımla ilgili çok fazla konuşmalar yapılıyor ve bu durum beni rahatsız ediyor. Eğer vücudumun elit seviyede futbol oynamama engel oluşturacağı bir durumu olursa, ilk vazgeçen ben olacağım." diye konuştu. REKLAM

"KABULLENMEK KOLAY OLMADI" Takımda yedek kalmaya başlamasının kendisini ilk etapta zorladığını belirten Modric, "Bunu kabullenmek çok kolay olmadı. Hiçbir zaman pes etmeyeceğimi insanlara gösterdiğimi düşünüyorum. Ne hocamıza, ne de takım arkadaşlarıma herhangi bir sorun yaşatmadım. Asla pes etmedim ve daha çok çalıştım." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDIKTAN SONRA..." Modric, "Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra yeni sözleşmemi imzalarım, umarım." diyerek sözlerini sonlandırdı. 2012/13 sezonunun başında Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Luka Modric, İspanyol ekibinin forması ile toplamda çıktığı 533 karşılaşmada 39 gol ve 86 asistlik performans sergiledi.