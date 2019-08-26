Sarı lacivertli takım ile sözleşmesinin son senesinde olan 31 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe ile sözleşmemin son senesindeyim. 13 yıldır Avrupa'dayım, zaman çok hızlı geçiyor. Universidad Catolica'ya dönme hayalim var. Beni yetiştiren kulüp orası. Onlar için de sorun olmazsa oynamayı çok isterim. Universidad CatOlica'nın taraftarı çok ateşlidir. Takımları zor durumda olsa da desteklerini sürdürürler. Oraya dönmek hayalim. Belki bu sene sözleşmem bitince, belki bir sene sonra. Ancak emekli olmadan Universidad Catolica için oynamak istiyorum. Şili'de hiç oynama şansım olmamıştı" sözlerini kullandı.