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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Lufthansa yahudi yolcuları uçağa almadı: Rekor ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Lufthansa yahudi yolcuları uçağa almadı: 4 milyon dolarlık ceza

        2022 yılında New York'tan Budapeşte'ye giden uçakta seyahat eden ve maske takmak istemeyen Ortodoks Yahudi yolcuları uçağa almayan Lufthansa, mahkemenin verdiği kararla ABD'nin havacılık tarihinde bugüne kadar görülmemiş en büyük sivil hak ihlali cezasına çarptırıldı. Lufthansa'ya 4 milyon dolarlık rekor bir ceza kesildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 22:37 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:37
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        Lufthansa yahudi yolcuları uçağa almadı: Rekor ceza
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        ABD, havayolu şirketinin Yahudi yolcuları yüz maskesi takma zorunluluğu getiren kurallara uymayı reddettikleri gerekçesiyle 2022 uçuşundan men etmesinin ardından Lufthansa'ya 4 milyon dolarlık (3 milyon TL) rekor bir ceza kesti.

        Ulaştırma Bakanlığı, Lufthansa'nın yolculara karşı ayrımcılık yaptığını, birçoğunun birlikte seyahat etmemesine ve birbirlerini tanımamalarına rağmen "hepsi tek bir grupmuş gibi" davrandığını söyledi.

        Cezanın, sivil hak ihlalleri nedeniyle bir havayolu şirketine karşı bugüne kadar verilen en büyük ceza olduğu belirtildi.

        Lufthansa, rıza kararında ödemeyi davadan kaçınmak için kabul ettiğini söyledi ancak ayrımcılığı reddederek olayı "talihsiz bir dizi yanlış iletişim" ile suçladı.

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        "Lufthansa kendini iyi niyet, hoşgörü, çeşitlilik ve kabul elçisi olmaya adamıştır" diyen şirket, soruşturmada işbirliği yaptığını ve personelinin eğitimine odaklandığını belirtti.

        NE OLMUŞTU?

        4 Mayıs'ta New York'tan kalkan ve Frankfurt üzerinden Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden uçakta seyahat eden Ortodoks Yahudi yolcuların bazıları maske takmayı reddetmiş ve bunun üzerine Lufthansa görevlileri, grupta yer alan bütün yolcuların uçağa binmesini engellemişti.

        Olay sonrası basında yer alan haberler ve tepkiler üzere Lufthansa yönetimi konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.

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