Sözlerine devam eden Rumen teknik adam, "O sabah şehirdeki kimsenin umutlanmak için vakti yoktu. Herkes hayatta kalmak için deliler gibi koşuşturuyordu. Rusya'nın işgali, milyonlarca güler yüzlü insanın hayatları için koşmasına neden oldu ve muhtemelen birçoğu da bunu başaramadı." dedi.