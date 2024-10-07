Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan, romantik paylaşım
Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreira ile ayna karşısında romantik bir paylaşımda bulundu
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Ocak ayında ayrılan ve geçtiğimz ağustos ayında barışan Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan aşklarına devam ediyor.
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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile karşılaşarak 1 - 0 galip geldi. Lucas Torreira, maç sonrası sevgilisiyle romantik bir paylaşımda bulundu.
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Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'ı asansör aynasında öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak altına "Hayatım" notunu ekledi.
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Devrim Özkan, bu paylaşımı kendi sayfasında yayımlayarak; art niyetsiz, sonsuz sevgi anlamını içeren beyaz kalp emojisiyle yanıt verdi.
Fotoğraflar: Instagram