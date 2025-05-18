Lucas Torreira ile Essin Baris aşkı şampiyonlukla gün yüzüne çıktı

Geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan ile ilişkisini sonlandıran Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Nişantaşı’nda bir kadınla görüntülenmişti. O kadının Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıkmıştı.

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Galatasaray’ın 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalarda, Torreira ile Baris yeniden birlikte görüntülendi. İkilinin yakın halleri dikkat çekerken, şampiyonluk sevinci adeta aşklarını da gözler önüne serdi.

Essin Baris, Galatasaray’ın şampiyonluk maçını statta izledi ve o anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tribünden yaptığı bu paylaşımlar ve kutlamalarda Torreira ile verdiği samimi pozlar, “Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı” yorumlarına neden oldu. Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram