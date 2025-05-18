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        Haberler Magazin Lucas Torreira ile Essin Baris aşkı şampiyonlukla gün yüzüne çıktı - Magazin haberleri

        Lucas Torreira ile Essin Baris aşkı şampiyonlukla gün yüzüne çıktı

        Galatasaray'ın şampiyonluğuyla birlikte Lucas Torreira ve Fransız tasarımcı Essin Baris'in aşk yaşadıkları ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 23:44 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:44
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        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
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        Geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan ile ilişkisini sonlandıran Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Nişantaşı’nda bir kadınla görüntülenmişti. O kadının Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıkmıştı.

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        Galatasaray’ın 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalarda, Torreira ile Baris yeniden birlikte görüntülendi. İkilinin yakın halleri dikkat çekerken, şampiyonluk sevinci adeta aşklarını da gözler önüne serdi.

        Essin Baris, Galatasaray’ın şampiyonluk maçını statta izledi ve o anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tribünden yaptığı bu paylaşımlar ve kutlamalarda Torreira ile verdiği samimi pozlar, “Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı” yorumlarına neden oldu.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram

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        #Lucas Torreira
        #Essin Baris

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