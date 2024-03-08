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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira, Galatasaray’daki ilk golünü attı - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira, Galatasaray’daki ilk golünü attı

        Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı-kırmızılılardaki ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 23:52 Güncelleme: 08.03.2024 - 23:58
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        Lucas Torreira'dan ilk gol!
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        Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray’da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sarı-kırmızılılardaki ilk golünü Çaykur Rizespor’a attı.

        Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira attı. Müsabakanın 31. dakikasında Wilfried Zaha’nın ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda kaleci Gökhan Akkan’dan seken topu kale önünde Torreira tamamladı ve skoru 2-0 yaptı.

        UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynadıkları ilk maç öncesindeki basın toplantısında sarı-kırmızılı forma ile gol atamamasının hatırlatılması üzerine Torreira, "Her akşam hayalini kuruyorum bu forma ile bir gol atacağım diye. Geldiğimden beri atamıyorum. Bu kaygılandığım bir şey değil. Önemli olan takımın kazanması. İçten içe de gol atmak istiyorum" demişti.

        "ÇOK UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİM BİR ANDI"

        Galatasaray kariyerindeki ilk golünü atan Lucas Torreira maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Çok mutluyuz. Çok uzun zamandır beklediğim bir andı, ilk golümü attım. Takımın performansıydı önemli olan. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların... Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

        Galatasaray ile 71. resmi maçına çıkan 28 yaşındaki futbolcu, ilk golünü Rizespor’a karşı attı.

        Müsabakaya 11’de başlayan Lucas Torrreira, 78. dakikada oyun çıktı ve yerine Tanguy Ndombele girdi.

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