Lübnanlı üst düzey bir heyet, Suriye'yi ziyaret etti

Mısır'dan gaz ve Ürdün'den elektrik akımını Suriye topraklarından Lübnan'ın kuzeyine ulaştırma konusunu ele almak üzere Şam'da bulunan Lübnan heyeti, Suriye'de Esad rejimi Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bessam Taame ve diğer bazı isimlerden oluşan kişilerle toplantı yaptı.
Şam'daki Dışişleri Bakanlığından gerçekleştirilen toplantının sonuç bildirgesinde ise Lübnan ve Suriye'nin içinden geçtiği zor şartların ele alındığı ve özellikle de elektrik ile gaz konularının masaya yatırıldığı ifade edildi.
Lübnan heyetinin, Mısır'dan gaz ve Ürdün'den de elektrik akımının Suriye toprakları üzerinden ülkenin kuzeyine ulaştırılması talebinde bulunduğu aktarılan bildirgede, "Esad rejiminin de bu talebi memnuniyetle karşıladığına" işaret edildi.
Bildirgede ayrıca, iki ülke arasında oluşturulacak ortak bir ekip üzerinden teknik konuların görüşülmesi için tarafların mutabık kaldığı kaydedildi.
ÜLKEDE ELEKTRİK KRİZİ VE ABD'NİN GİRİŞİMİ
Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.
Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıtı piyasada bulamadıkları ve karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.
Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 19 Ağustos'ta Mısır gazı ve Ürdün elektrik akımının Suriye üzerinden ülkesine ulaştırılması konusunu ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ile ele almıştı.
Lübnan Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Shea, ABD yönetiminin, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunda Beyrut yönetimine yardım etmeye karar verdiğini Avn'a iletmişti. Shea, Mısır'dan tedarik edilecek gazla Ürdün'de elektrik üretileceğini ve bu elektriğin Suriye üzerinden hatlarla Lübnan'a getirilebileceğine işaret etmişti.
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