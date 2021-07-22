Lübnan'ın zor günleri: Mazot dağıtımı durduruldu

Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bayram nedeniyle Trablus ve Zahrani'deki petrol tesislerinin yerel pazara mazot temin ettiği belirtildi.
Açıklamada, yakıt tedarik edilen sektörler arasında; fırınlar, hastaneler, havalimanı dahil tüm kamu, su ve turizm kurumlarının yer aldığı kaydedildi.
"EK İTHALAT İÇİN YENİ KREDİ AÇILMAMASI SEBEBİYLE..."
Trablus ve Zahrani tesislerinden dağıtılan yakıt miktarının yaklaşık 14 milyon litre olduğu aktarılan açıklamada, ek ithalat için yeni kredi açılamaması nedeniyle stokların büyük bir kısmının tükendiği kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin stratejik stokun korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, acil ve istisnai durumlar için çok sınırlı bir miktar korunarak, mazot dağıtımının durdurulacağı ifade edildi.
Mazot, hükümet tarafından sağlanan elektrik sıkıntısını gidermek için küçük jeneratörlerden enerji üretiminde kullanılıyor ancak ithalata tahsis edilen dövizin sağlanamaması ülkedeki mazot miktarını sınırlı hale getirdi.
İki ayı aşkın süredir Lübnan'da ithalat için yeterli döviz sağlanamaması nedeniyle hükümet tesislerinden elektrik üretimine tahsis edilen yakıtta ciddi sıkıntı yaşanıyor.
Bu da günlük elektrik kesintilerinin yaklaşık 20 saate çıkmasına neden oluyor.
LÜBNAN'DAKİ HÜKÜMET KRİZİ
Lübnan hükümeti, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından tepkiler üzerine istifa etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ağustos ve 1 Eylül 2020'de Lübnan'ı ziyaret etmiş ve teknokratlardan oluşacak hükümetin kurulması için girişimde bulunmuştu.
Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır ilerleme kaydedilmezken, Fransa'nın girişiminden de bir sonuç elde edilememişti.
Hariri, Aralık 2020'de, 18 bakanlık teknokratlar listesini Cumhurbaşkanı Avn'a sunmuştu. Avn ise Hariri'nin, özellikle Hıristiyan bakanların belirlenmesinde tek başına hareket ederek, Cumhurbaşkanlığı ile anlaşmaksızın hareket etmesine itiraz etmişti.
Meclis Başkanı Berri, daha sonra teknokratlardan oluşan kabine listesinin 18'den 24'e çıkarılması için bir girişimde bulunmuştu.
Lübnan'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaşamadığı için görevi bıraktığını duyurmuştu.
Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.
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