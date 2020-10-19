Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Dannaoui'den Türkiye'ye ziyaret

AA

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Haissam Dannaoui'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik ve tersaneler ile Deniz Harp Okulu'nu ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dannaoui, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Türkiye'ye geldi.

Bu kapsamda Dannaoui, 12-16 Ekim'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik ve tersaneler ile Deniz Harp Okulu'na ziyarette bulundu.