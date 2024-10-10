Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye eden gemiler, Beyrut'tan ayrıldı | Dış Haberler

        Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye eden gemiler, Beyrut'tan ayrıldı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 08:59 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk vatandaşları Beyrut'tan ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye eden ve Lübnan'a insani yardım götüren gemilerin, Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.

        Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz, Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #lübnan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        ABD'de seçim günü saldırı planlayan kişi yakalandı
        ABD'de seçim günü saldırı planlayan kişi yakalandı
        SPK'nın GSYF düzenlemesine eleştiri
        SPK'nın GSYF düzenlemesine eleştiri
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Habertürk Anasayfa