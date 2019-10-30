30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin bugün istifasını sunmasına rağmen ülkedeki protestocular meydanlarda gösterilere devam ediyor.
Başkent Beyrut'taki Riyad es-Sulh ve Şehitler meydanında toplanan göstericiler, bağımsız, küçültülmüş, yeni bir teknokrat hükümet kurulana dek meydanlarda kalmaya devam edeceklerini duyurdu.
Şehitler meydanında toplanan göstericiler, protestoları sembolize eden yumruk şeklinde figürler astı. İstifa ilanı öncesinde protestolara karşı olan Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri tarafından yakılan gösterici çadırları yeniden kuruldu.
Hariri'nin istifası üzerine sevinç gösterileri yükselirken, meydanlarda bulunanlar ülkedeki tüm siyasi kadroların da istifası için sloganlar attı.
AA muhabirine açıklama yapan protestoculardan 29 yaşındaki Ahmed Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın ve Parlamento Başkanı Nebih Berri'nin istifasına kadar yollarda kalmaya devam edeceklerini, talepleri yerine getirilene dek meydanlardan çıkmayacaklarını söyledi.
"Bizler silahlı milislerden korkmuyoruz" diyen 25 yaşındaki Cad ise yolsuzluk yapanların yargılanmasını, Cumhurbaşkanı ve Parlamento Başkanı'nın istifasını istediklerini, mezhepsel kotalara göre kurulan sistemin çökmesi arzusunda olduklarını vurguladı.
Hariri istifasının isteklerinin sadece küçük bir parçası olduğunu belirten 23 yaşındaki protestocu Can "Nispi seçim kanunu çıkarılmasını, parlamentonun iptaliyle yeni bir Cumhurbaşkanı ve Parlamento için seçimlerin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bir diğer protestocu 43 yaşındaki Isam (43) ise "Şu andan itibaren kararı verecek olan meydanlardır. Vatandaşlar artık korku duvarını yıkmıştır. İsteklerimiz yerine getirilmeden meydanlardan çıkmayacağız" dedi.
Başbakan Saad el-Hariri, dün öğleden sonra krizin çözümü için gösterilen çabaların çıkmaza girdiği gerekçesiyle istifasını sunmuştu.
Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız, küçültülmüş, yeni bir hükümet talebiyle devam ediyor.
Başbakan Hariri, 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da protestoları durdurmamıştı.
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