Lübnan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

HABERTURK.COM / AA

Lübnan'ın güney kara sularında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Lübnan Ulusal Jeofizik Dairesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Akdeniz'de Sayda kentinin yaklaşık 61 kilometre açığı olduğu ifade edildi.

Deprem başta Sayda olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki kıyı kentleri ile Filistin ve İsrail'de de hissedildi.

Sarsıntının can ya da mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Lübnan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

20 Şubat akşamı, Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler de Lübnan'da hissedilmişti.

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