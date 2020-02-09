AA

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesindeki ekonomik kriz ve bölgesel gelişmelere ilişkin Fransız "Valeurs actuelles" dergisine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin, ekonomik açıdan oldukça zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Avn, Suriye ordusunun Lübnan'a müdahale ettiği 1990'lı yıllardan itibaren bütçelerin borca dayalı oluşturulması nedeniyle kamuoyu borcunun katlanarak arttığını belirtti.

Lübnan ekonomisinin, son yıllardaki küresel finansal krizlerden ciddi oranda etkilendiğini kaydeden Avn, "Komşu ülkelerde iç savaşın başlamasıyla birlikte bu ülkeler üzerinden Arap coğrafyasına yapılan ihracatımız olumsuz etkilendi. Daha sonra Suriye'den gelen ve bugün itibarıyla buradaki Filistinliler ile Lübnan nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan mülteciler, ülkenin kaldıramayacağı bir yük haline geldi." dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının tahminlerine göre Suriye'deki krizin Lübnan'a maliyetinin 25 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Avn, "Dolayısıyla bizler, istisnai yardıma muhtaç olmaktan çok, 25 milyar doların bir kısmını Suriye'de savaşı çıkaran ülkelerden alma hakkına sahibiz. Savaşın ve mültecilerin Lübnan'a maliyeti 25 milyar dolar oldu." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Lübnan'ın halihazırda yaşadığı sorunların çoğunun, Suriye'deki krizden kaynaklandığına işaret eden Avn, Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmeleri için Batı ülkelerinin bir müzakere sürecini bile başlatmaya yanaşmadığına vurgu yaptı.

ABD ile İran arasında son zamanlarda yaşanan gerginliklere de değinen Avn, ülkesindeki Şii Hizbullah örgütünün söz konusu gerginliğe müdahil olmayacağı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kalmaya devam edeceğine kefil olacağını belirtti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.