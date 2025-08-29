Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan'a düşen İsrail İHA'sı patladı: 2 Lübnan askeri öldü | Dış Haberler

        Lübnan'a düşen İsrail İHA'sı patladı: 2 Lübnan askeri öldü

        Lübnan'ın güneyinde düşen İsrail'e ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) inceleme sırasında patladığı, 2 Lübnan askerinin öldüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 01:22 Güncelleme: 29.08.2025 - 01:26
        Lübnan'a düşen İsrail İHA'sı patladı: 2 Lübnan askeri öldü
        İsrail ordusuna ait bomba yüklü İHA Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü.

        AA'nın Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya dayandırdığı habere göre; düşen İHA'nın incelendiği sırada infilak etmesi üzerine 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

        CUMHURBAŞKANI İLE BAŞBAKAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Yaşanan bu olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı iletti. Mesajında Avn "Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor." ifadesini kullandı.

        Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek üzere Savunma Bakanı Michel Menassa'yı telefonla aradı. Selam, "Ordu güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır." ifadelerini kullandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

